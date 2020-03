Dariusz Matecki 7 osobą z koronawirusem w regionie. Sesja odwołana, radni są w kwarantannie - 17.03.2020

- Kilka dni po powrocie z Warszawy zacząłem się źle czuć. Miałem wysoką gorączkę, kaszel i dreszcze. Ponadto strasznie bolała mnie głowa i byłem osłabiony. Poszedłem do lekarza, a ten stwierdził u mnie grypę i przypisał mi lekarstwa, które nie poprawiły mojego stanu zdrowia. Do szpitala udałem się gdy okazało się, że minister Woś jest zarażony - mówi radny.

Radny nie kontaktował się bezpośrednio z swoimi klubowymi kolegami, co potwierdza Bartłomiej Sochański.

- Ostatnie posiedzenie klubu mieliśmy jeszcze przed wyjazdem Darka do Warszawy. Od tego czasu nie miałem z nim kontaktu - mówi przewodniczący klubu radnych PiS.

Odwołana sesja Rady Miasta Szczecin

Z powodu choroby radnego odwołano zaplanowaną na wtorkowy poranek nadzwyczajną sesję rady miasta.

- Nad sytuacją pracuje Miejski Zespół Zarządzania Kryzysowego - informuje biuro prasowe szczecińskiego urzędu miasta.

Radni w kwarantannie

Część radnych, która obradowała razem z Dariuszem Matecki na posiedzeniu komisji, przebywa na kwarantannie.

- Nie wiedząc jeszcze o zarażeniu radnego podjąłem decyzję o ograniczeniu spotkań do niezbędnego minimum i wykonywanie części obowiązków zdalnie. Wracając do samego posiedzenia komisji, to nawet nie pamiętam, by Dariusz Matecki tam był. Nie rozmawiałem z nim i nie podałem mu ręki. Musiałem wcześniej opuścić salę posiedzeń komisji i nie miałem z nim żadnego kontaktu - mówi radny Łukasz Tyszler.