Czy ulice, chodniki i przystanki w Szczecinie będą dezynfekowane?

- Miasto zwróciło się do Powiatowego Inspektora Sanitarnego z zapytaniem o skuteczność działań związanych z dezynfekcją w obszarze przestrzeni publicznej, czyli m.in. na ulicach i chodnikach, a także z prośbą o szczegółowe wytyczne dotyczące ich prowadzenia. Na tej podstawie podejmowane będą decyzje co do dalszych działań. Obecnie główny nacisk kładziony jest na regularną, codzienną dezynfekcję pojazdów komunikacji zbiorowej - wyjaśnia Paulina Łątka z magistratu.