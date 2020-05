Czy Morskie Centrum Nauki będzie wyglądało na żywo tak dobrze, jak na wizualizacjach?

Bryła w formie statku, elewacja przypominająca ponakładane na siebie kontenery, a wszystko stłumione specjalną siatką. Tak ma wyglądać Morskie Centrum Nauki i będzie się różnić od pierwotnego projektu, który ma już 10 lat. Inwestor - Samorząd Województwa zagwarantował sobie możliwość tzw. testowania elewacji. Wszystko po to, by ostateczny wygląd budynku spełniał oczekiwania zamawiającego, ale i architekta - autora koncepcji. Pierwsze testy rozczarowały.

- Projekt powstał 10 lat temu i zakładał, że elewacja będzie miała kolor stali cortenowskiej - mówi Piotr Płaskowicki. - Dużo się zmieniło, trendy są dziś inne. Odświeżyliśmy ten projekt, by jak najlepiej wpisać się w Łasztownię. Chcemy wykorzystać siatkę elewacyjną, szukamy unikatowości. Jesteśmy teraz w bardzo istotnym procesie poszukiwania ostatecznego materiału na elewację. To początek drogi. Nie odnośmy się do tego, co aktualnie widzimy. To nie ma nic wspólnego z docelowym projektem.