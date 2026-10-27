MKTG NaM Keenetic 2-1

Czy dzisiaj będzie padać śnieg w Szczecinie (27.10)? Prognoza pogody na dziś i najbliższe dni

Redakcja Naszemiasto.pl
Obserwuj w Google
Dodaj nasze treści jako preferowane
w Google i trafiaj na nie częściej.
Link skopiowany do schowka
Czy opady śniegu są możliwe? Sprawdzisz te informacje w naszym artykule
Czy opady śniegu są możliwe? Sprawdzisz te informacje w naszym artykule fot. Евгений Хабаров/ iStock
Kiedy można spodziewać się śniegu w Szczecinie? Czy dzisiaj, 27.10 zapowiada się prawdziwa zimowa pogoda w twoim mieście? Jedni uwielbiają jeździć na sankach, innym ręce opadają na myśl o odśnieżaniu podwórka. W najtrudniejszej sytuacji są kierowcy, którzy muszą odgarnąć śnieg z auta. Przekonaj się, jaka będzie pogoda we wtorek w Szczecinie. Sprawdzisz tu także prognozę na kolejne dni.

Czy dzisiaj (wtorek, 27.10) będzie padać śnieg w Szczecinie?

Dzisiaj (27.10) w Szczecinie nie są przewidziane opady śniegu.

Sprawdź, gdzie będzie padać śnieg

Nad Szczecin prawdopodobnie nie dotrą śniegowe chmury.

quiz

Ile wiesz o Krzysztofie Kukuckim? Sprawdź swoją wiedzę o prezydencie Włocławka

Pytanie 1 z 14
Krzysztof Kukucki urodził się 25 października, którego roku?

To nie jedyne informacje pogodowe dla Szczecina. Dowiedz się także, czy prognozy wskazują na przymrozek oraz czy kierowcy powinni przygotować się na skrobanie szyb.

Czy w nocy w Szczecinie będzie mróz? Sprawdź prognozę pogody

Czy w nocy w Szczecinie będzie mróz? Sprawdź prognozę pogody

Chcesz wiedzieć, czy jutro będzie przymrozek w Szczecinie? Przygotowaliśmy informacje o pogodzie, jaka czeka nas w nocy z poniedziałku na wtorek. Według prognoz, w Szczecinie będziemy mieć 7°C. Jednoc...

Redakcja Naszemiasto.pl
Redakcja Naszemiasto.pl

Dla kierowców istotnym tematem może być również dobór odpowiednich opon. Niżej zebraliśmy informacje o warsztatach działających w Szczecinie.

Wymiana opon na zimowe. Polecane zakłady wulkanizacyjne w Szczecinie

Wymiana opon na zimowe. Polecane zakłady wulkanizacyjne w Szczecinie

Chcesz wiedzieć, kiedy należy wymienić opony na zimowe w Szczecinie? Jaka będzie temperatura w najbliższych 10 dniach? To sprawdzisz u nas. Informujemy również, czy w tym okresie spadnie śnieg. Zbiera...

Redakcja Naszemiasto.pl
Redakcja Naszemiasto.pl

Czym jest śnieg?

Śnieg to opad atmosferyczny, który ma postać kryształków lody. Kryształki mogą przypominać gwiazdki, które łączą się w płatek śniegu. Śnieg powstaje w chmurach, kiedy krystalizuje się woda i przemienia się w kryształki lodu. Im niższa temperatura, tym kryształki lodu mogą mieć różne kształty. Natomiast nie musi on być oryginalny i skomplikowany, ponieważ często zdarzają się kryształki śniegu w postaci prostej bryły geometrycznej. Kryształki śniegu wyróżniają się prawie idealną symetrycznością.

Śnieg - różne rodzaje

Wyróżniamy kilka rodzajów śniegu suchego:

  • świeży puch
  • zsiadły puch
  • gips przewiany
  • gips zbity
  • śnieg zmrożony płatkowy
  • szreń
  • lodoszreń
  • lód

Wyróżniamy kilka rodzajów śniegu mokrego:

  • mokry śnieg
  • ziarnisty śnieg
  • zamarznięty śnieg ziarnisty
  • firn

Opady śniegu - różne rodzaje

  • grad
  • śnieżyca
  • śnieg ziarnisty
  • zamieć śnieżna
  • krupy śnieżne
  • zawieja

Ciekawe fakty o śniegu

  • obecność śniegu została zaobserwowana na Marsie
  • śnieg jest w rzeczywistości bezbarwny, jednak kryształki śniegu odbijają białe światło słoneczne, dlatego widzimy go jako biały
  • jednym z głównych źródeł słodkiej wody pitnej jest śnieg
  • można znaleźć dwa płatki śniegu o tym samym kształcie

Dużo kupujesz ale nie lubisz przepłacać? Sprawdź kody rabatowe EMPIK oraz promocje i zniżki w innych sklepach online!

emisja bez ograniczeń wiekowych
Wróć na szczecin.naszemiasto.pl Nasze Miasto