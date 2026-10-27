Czy dzisiaj będzie padać śnieg w Szczecinie (27.10)? Prognoza pogody na dziś i najbliższe dni

Śnieg to opad atmosferyczny, który ma postać kryształków lody. Kryształki mogą przypominać gwiazdki, które łączą się w płatek śniegu. Śnieg powstaje w chmurach, kiedy krystalizuje się woda i przemienia się w kryształki lodu. Im niższa temperatura, tym kryształki lodu mogą mieć różne kształty. Natomiast nie musi on być oryginalny i skomplikowany, ponieważ często zdarzają się kryształki śniegu w postaci prostej bryły geometrycznej. Kryształki śniegu wyróżniają się prawie idealną symetrycznością.