Czy dzisiaj będzie padać śnieg w Szczecinie (27.10)? Prognoza pogody na dziś i najbliższe dni

Czy dzisiaj (wtorek, 27.10) będzie padać śnieg w Szczecinie?
Dzisiaj (27.10) w Szczecinie nie są przewidziane opady śniegu.
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Czym jest śnieg?
Śnieg to opad atmosferyczny, który ma postać kryształków lody. Kryształki mogą przypominać gwiazdki, które łączą się w płatek śniegu. Śnieg powstaje w chmurach, kiedy krystalizuje się woda i przemienia się w kryształki lodu. Im niższa temperatura, tym kryształki lodu mogą mieć różne kształty. Natomiast nie musi on być oryginalny i skomplikowany, ponieważ często zdarzają się kryształki śniegu w postaci prostej bryły geometrycznej. Kryształki śniegu wyróżniają się prawie idealną symetrycznością.
Śnieg - różne rodzaje
Wyróżniamy kilka rodzajów śniegu suchego:
- świeży puch
- zsiadły puch
- gips przewiany
- gips zbity
- śnieg zmrożony płatkowy
- szreń
- lodoszreń
- lód
Wyróżniamy kilka rodzajów śniegu mokrego:
- mokry śnieg
- ziarnisty śnieg
- zamarznięty śnieg ziarnisty
- firn
Opady śniegu - różne rodzaje
- grad
- śnieżyca
- śnieg ziarnisty
- zamieć śnieżna
- krupy śnieżne
- zawieja
Ciekawe fakty o śniegu
- obecność śniegu została zaobserwowana na Marsie
- śnieg jest w rzeczywistości bezbarwny, jednak kryształki śniegu odbijają białe światło słoneczne, dlatego widzimy go jako biały
- jednym z głównych źródeł słodkiej wody pitnej jest śnieg
- można znaleźć dwa płatki śniegu o tym samym kształcie
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