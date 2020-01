Czeka na nas sporo ciekawych wydarzeń w tym tygodniu! Co dzieje się w Szczecinie?

Piotr Rubik - Moja Historia „Moja historia" to wyjątkowe, muzyczne spotkanie z Piotrem Rubikiem. Koncert jego największych przebojów w wykonaniu znakomitych solistów, którzy na estradzie wraz z Piotrem Rubikiem oraz zespołem muzycznym przedstawią zupełnie nowe, a czasem nieoczekiwane interpretacje tych jakże lubianych piosenek. Co więcej, Piotr Rubik opowie ciekawe historie związane z poszczególnymi utworami, a nawet wciągnie publiczność do wspólnego śpiewania!Wraz z Piotrem Rubikiem w koncercie Moja historia występują: Agnieszka Przekupień, Marta Moszczyńska, Marcin Januszkiewicz i Michał Gasz. Piotr Rubik, 23 stycznia, Filharmonia, godz. 17.30, 20.30, bilety 99-249 zł.