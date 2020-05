Czas na odmrażanie usług w szpitalach. Jak to wygląda w Szczecinie?

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna udzielana jest po godzinie 18.00 do 8.00 rano w dni powszednie oraz całodobowo w dni wolne od pracy. W razie nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia pacjent może się udać po pomoc do dowolnego punktu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, (np. tam, gdzie ma najbliżej), niezależnie od tego, gdzie mieszka, i do którego lekarza/ pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) złożył swoją deklarację. Pełna lista wszystkich punktów w województwie znajduje się tutaj: Gdzie po nocną i świąteczną opiekę zdrowotną

Przypominamy, że do odwołania zamknięty jest punkt nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej przy ul. Broniewskiego w Szczecinie. Jej zadania przejęła dwa inne podmioty dyżurujące w nocy i w święta: przy ulicy Bolesława Śmiałego oraz przy ul. Kadłubka. Aby zapewnić równomierne obłożenie każdej z tych przychodni, wskazane jest, by z Wojewódzkim Ośrodkiem Medycyny Pracy przy Bolesława Śmiałego 33 kontaktowali się w razie nagłej potrzeby mieszkańcy osiedli Zawadzkiego – Klonowica oraz dzielnic Gumieńce i Krzekowo-Bezrzecze. Natomiast osoby mieszające na osiedlach: Arkońskie - Niemierzyn, Głębokie - Pilchowo, Osów oraz na Pogodnie mają się w razie pilnej potrzeby kontaktować z Przychodnią Medycyny Rodzinnej przy ul. Kadłubka 10.