Coraz więcej utonięć w Zachodniopomorskiem. Jakie są przyczyny? Leszek Wójcik

Gdyby nie inni plażowicze mężczyzna by utonął: wszedł do wody, zasłabł i nie wypłynął. Na szczęście został wyciągnięty z morza na czas — turyści udzielili mu pierwszej pomocy. Wezwany śmigłowiec przewiózł go do szpitala. Do zdarzenia doszło w długi weekend w Międzyzdrojach.