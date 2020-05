Co z wieżą Bismarcka w Szczecinie?

- Chciałbym przejąć wieżę i doprowadzić do stanu użytkowego. Nie podłączyłem wody i prądu, ale mam warunki na podłączenie mediów. Od trzech miesięcy wykonuję prace porządkowe – mówi Wojciech Kłodziński, który chce kupić Wieżę Bismarcka. – Mimo że nie mam gwarancji to już zainwestowałem kilkadziesiąt tysięcy złotych. Myślę, że dla miasta będę bardziej aktywny niż mój poprzednik.

- Odnośnie prawa pierwokupu to zabezpieczenie dla właściciela, nie musi z tego skorzystać. Kodeks cywilny wyraźnie podaje: to prawo, ale nie obowiązek – wyjaśniła Grażyna Zielińska, radna Koalicji Obywatelskiej.

Na hipotece budowli ciąży jeszcze grzywna za brak robót budowlanych. To kwota około 200 tysięcy złotych. Pan Wojciech obawia się, że gdy dojdzie do zwarcia umowy warunkowej kupna zabytku to miasto skorzysta z prawa pierwokupu.

- Nie jesteśmy w stanie stwierdzić, czy jest szansa na realizację planów wobec wieży. Nie chcę pana oceniać i bardzo się cieszę, że pan się pojawił. To pytanie do prezydenta miasta, czy jest w stanie zaryzykować i dopiero wtedy możemy mówić dalej o przyszłości zabytku – komentował Paweł Bartnik.

Historia w pigułce

Przypomnijmy, że 10 sierpnia 1921 roku odbyło się uroczyste otwarcie wieży. Wieża Bismarcka z Gocławia była jednym z ulubionych miejsc, do których wybierały się tłumy szczecinian. Pod wzgórzem istniały kawiarnie. Był to nietypowy projekt wzorowany na grobowcu cesarza Teodoryka w Rawennie, z wnętrzem nawiązującym do rzymskiego Panteonu. Zatrudnienie prof. Hermanna Hosaeusa - uznanego specjalisty od rzeźby pomnikowej z Berlina - podniosło koszt budowy do niebagatelnej sumy 200 tysięcy marek. Po 1945 roku z wnętrza usunięto m.in. popiersie Bismarcka, którego nigdy nie odnaleziono. Natomiast fragmenty orłów wciąż są widoczne na zboczu wzgórza.