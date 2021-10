Co z nowym rowerem miejskim w Szczecinie? Wkrótce podpisanie umowy!

Jest więc szansa, że niedługo poznamy termin uruchomienia tak długo wyczekiwanego roweru miejskiego. Szczecin w tym roku postanowił zmodernizować Bike_S, dlatego potrzebny był przetarg, który miał wyłonić nowego wykonawcę. Zadanie stworzenia nowego systemu i dostarczenia odpowiedniej ilości pojazdów okazało się na tyle trudne, że do jego wykonania zgłosił się tylko jeden chętny. W przetargu wystąpiło konsorcjum firm Orange Polska oraz Roovee, które będzie wykonawcą zlecenia.

- Jesteśmy w przededniu podpisania umowy. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to niedługo poinformujemy o szczegółach - mówi nam Wojciech Jachim, rzecznik prasowy NiOL.

Choć przetarg rozstrzygnął się pod koniec lipca, to jednak jedyny chętny do wykonania zadania, zaproponował kwotę o 0,5 miliona złotych wyższą, niż przewidywano zainwestować w modernizację sytemu. W związku z tym, miejska spółka musiała zwrócić się do Rady Miasta z wnioskiem o dofinansowanie.