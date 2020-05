Co z Maratonem Szczecińskim i Półmaratonem? Kiedy się odbędą?

Czekają też organizatorzy Półmaratonu Szczecin. Niedawno zademonstrowali medal dla uczestników, pochwalili się, że jest już tysiąc chętnych do startu, ale…

Słychać głosy, że do imprezy w tym roku nie dojdzie, chyba, że w takiej nieoficjalnej wersji – gdzieś na małej pętli, w grupach. Nie ma planów, by maraton przełożyć na jesień.

Obostrzenia są luzowane etapami, ale nie na tyle szybko i konkretnie, by w środowisku biegowym zapanowała radość. Większość imprez biegowych została przełożona na jesień, a te planowane na lato jeszcze wstrzymują się z decyzjami.

- Impreza się odbędzie, a jak ktoś będzie chciał zdobyć nasz medal, to go zdobędzie. Tyle, że teraz nie wiemy, w jakiej formule dojdzie do biegu – mówi Marcin Paprocki, dyrektor wydarzenia. - Czekamy na kolejne decyzje rządu.

Półmaraton od lat odbywał się pod koniec sierpnia. Czasu jeszcze niby dużo, ale organizatorzy już teraz powinni być daleko do przodu z przygotowaniami. W przypadku półmaratonu też się mówi o wirtualnej rywalizacji.