Co z elewacją Morskiego Centrum Nauki w Szczecinie?

Inna elewacja Morskiego Centrum Nauki. Internauci oburzeni

Chodzi o fragmenty elewacji, jakie pojawiły się na budowanym właśnie Morskim Centrum Nauki, które powstaje na szczecińskiej Łasztowni. Na zewnętrznej ścianie budynku zainstalowano element konstrukcji zawierający próbkę materiałów, z których wykonana będzie elewacja.

Na kilkunastu metrach kwadratowych umieszczona będzie konstrukcja wykończona ażurową siatką, spod której widoczne będą barwne elementy przypominające umieszczone na statku ładunki. To właśnie próbki tej siatki wzbudziły emocje.

Na szczecińskim forum www.skyscrapercity.com w temacie dotyczącym inwestycji na Łasztowni rozgorzała dyskusja.

- Oni nam tu serwują zupełnie co innego niż to, co miało być! Zamiast stonowanej konstrukcji, będzie kolorowo-plastikowo - pisze Krajan from Lund.

- To już chyba Ster lepiej sobie poradził z nową elewacją... - pisze użytkownik Cegła Rozbiórkowa.