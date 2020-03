Co szczecińscy politycy robią i piszą w czasach kwarantanny?

Sławomir Nitras, poseł PO nie może oderwać się od komentarzy politycznych. Na cel wziął sobie oczywiście PiS i prezydenta Andrzej Dudę.

- Słyszę, że kandydat Duda codziennie ma przewidzianą wizytę w terenie. Dzisiaj w Ciechanowie z konferencją prasową. Jeździ z wieloosobową ekipą i rozwleka wirusa. Ale co tam zdrowie ludzi. Kampania ważniejsza. Wszyscy mamy ograniczyć do minimum kontakty ale Dudy to nie dotyczy - napisał na Twitterze. Poseł martwi się, że majowe wybory prezydenckie nie zostaną przesunięte, co oczywiście faworyzuje obecnego prezydenta, bo jako głowa państwa co ruszy występuje mediach objeżdżając kraj i martwiąc się o obywateli. Poseł Nitras na TT komentuje to tak: - Przytłaczająca większość uważa, że wybory należy przełożyć. A.Duda nie jest przekonany. Zdecydowana większość uważa, że A.Duda powinien zrezygnować ze swoich wyjazdów bo tylko zwiększa ryzyko zarażenia siebie i innych. A.Duda nie jest przekonany. Jak dziecko - napisał.