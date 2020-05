Co słychać na przebudowie stadionu? Sprawdzamy! Nowe ZDJĘCIA

Stadion Pogoni: fundamenty pod wschodnią trybunę, przesunięte boisko

Za dwa tygodnie zespoły PKO Ekstraklasy powrócą do ligowych zmagań. Czekamy na mecz z Zagłębiem Lubin z utęsknieniem, a robotnicy mocno się uwijają, by drużyny miały dobre warunki do boiskowej walki.