Co słychać na budowie Węzła Łękno w Szczecinie? Nowe wieści i zdjęcia

Krajobraz na tej inwestycji zmienia się z dnia na dzień. W ramach robót drogowych w ostatnim czasie prowadzono prace przy zagęszczaniu podłoża nasypu na jednej z łącznic. Przeprowadzono również roboty przygotowawcze do wykopu podstropowego na jednym z wiaduktów.

Sprawdzamy, co z inwestycjami w Szczecinie. Czy koronawirus opóźni prace?

Węzeł Łękno to jedna z największych i ważniejszych do zrealizowania inwestycji drogowych w tej perspektywie unijnej. Projekt obejmuje budowę kolejnego fragmentu tzw. Trasy Średnicowej (od ul. Arkońskiej i Niemierzyńskiej do Alei Wojska Polskiego), przebudowę linii kolejowej biegnącej wzdłuż nowej jezdni oraz budowę skrzyżowania przy Alei Wojska Polskiego. Docelowo węzeł pełnić będzie funkcję centrum przesiadkowego dla Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej.