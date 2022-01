Co dalej z Miejskim Klubem Pływackim? Nie ma kasy - nie ma zawodników!

- Jeśli to potrwa jeszcze kilka tygodni, to nie zdążymy się przygotować do sezonu letniego. Trójka naszych najlepszych zawodników poinformowała nas, że zmienia barwy klubowe, bo nie mogą dłużej czekać, ponieważ muszą się przygotować do zawodów rangi centralnej i europejskiej - informuje prezes Malec.