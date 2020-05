Co dalej z drogą rowerową do Lubczyny?

To miała być jedna z wielkich atrakcji turystycznych Pomorza Zachodniego. Droga rowerowa poprowadzona po wale przeciwpowodziowym wzdłuż brzegu jeziora Dąbie pomiędzy Dąbiem a Lubczyną będzie jednym z odcinków objazdu wschodniego brzegu Zalewu Szczecińskiego i za razem szlaku łączącego Szczecin z nadmorską trasą Velo Baltica.

- Województwo zleciło opracowanie projektu uzupełniającego, który pozwoli wzmocnić osiadający odcinek. Inwestor, realizując konstrukcję szlaku rowerowego, jest bowiem zobowiązany do zachowania minimalnej bezpiecznej rzędnej wału określonej na 1.85 m npm. Projekt powinien zostać wykonany do 8 lipca 2020 r. Po określeniu zakresu prac w dokumentacji uzupełniającej oraz uzyskaniu finansowania na roboty dodatkowe zostanie ogłoszony przetarg - dodaje Marek Mucha.

Dodatkowo okazało się, że na odcinku Dąbie-Inoujście doszło do niekontrolowanego osiadania wału.

Kiedy rozpoczynano inwestycję, wały przeciwpowodziowe należały do Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych. Obecnie są we władaniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Urząd Marszałkowski buduje trasę na koronie wału mając umowę na jej użyczenie.

Co prawda wał wciąż jest formalnie terenem budowy, lecz już od dawna bywa wykorzystywany przez rowerzystów, mimo utrudnień na jednym z odcinków w postaci zalegającego piachu. W okolicach Czarnej Łąki ustawione jest nawet oznakowanie, które informuje o odległościach do kolejnych miejscowości, Dojeżdżając do Lubczyny cykliści natykają się na znak "koniec ścieżki rowerowej" zawieszony na bramie tutejszej mariny...