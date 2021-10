Co będzie z terenem wokół Fabryki Wody w Szczecinie? Teraz rosną tam ogromne chaszcze!

Przy ulicy Sczanieckiej od dawna wisi ogromny baner, który zachęca do zajrzenia do Fabryki Wody. To oczywiście reklama przyszłej atrakcji, ale kto chciałby zajrzeć już dzisiaj, mocno się zdziwi. Plac budowy otaczają wysokie trawy, krzewy, drzewa, samosiejki, które pamiętają jeszcze kąpielisko "Gontynka" zamknięte dwadzieścia lat temu. Chaszcze ciągną się wzdłuż ulicy Sczanieckiej aż do wiaduktu na skrzyżowaniu z ul. Komuny Paryskiej, a z drugiej strony wzdłuż całej ulicy Bożeny. Całe miejsce wygląda nieestetycznie. Rośliny nie są poddawane żadnym zabiegom pielęgnacyjnym.

- Tyle to już lat rośnie i nikt tego nie uporządkował. Ciekawe, czy jak ruszy aquapark, to ktoś uporządkuje ten teren wokół - zastanawia się mieszkanka sąsiedniej ulicy 1 Maja, która przed rozpoczęciem budowy chodziła tam na spacery z psem.

Władze Fabryki Wody zapewniają, że teren będzie uporządkowany, ale szczegóły nie są jeszcze znane.