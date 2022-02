Ciasno na przystanku przy Placu Kościuszki. Autobusy blokują się wzajemnie

- Sytuacja ma miejsce w wybranych godzinach, podczas przerw na posiłek kierowców. Skargi w tej sprawie nie wpłynęły do ZDiTM - tłumaczy Marta Kwiecień - Zwierzyńska z zespołu ds. Mediów, Skarg i Wniosków Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego.

Sytuacja ma miejsce na przystanku w kierunku Pomorzan, gdzie kilka autobusów linii 812 czeka na swoją godzinę odjazdu. Momentami sprawia to kłopoty kierowcom z innych linii, ponieważ nadjeżdżające autobusy m.in. 61 i 241 nie mają wystarczająco miejsca, żeby zjechać na przystanek.

Kierowcy innych autobusów są zmuszeni zatrzymywać się na pasie ruchu, co powoduje chwilowe zablokowanie go dla pozostałych pojazdów. Sprawia to także kłopot dla pasażerów, którzy czasami w ostatniej chwili zauważają, że podjechał ich autobus.