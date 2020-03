Chodniki po obu stronach ulicy Łubinowej, drogi rowerowe oraz sto miejsc parkingowych

To ważna inwestycja, ponieważ ul. Łubinowa obsługuje istotne połączenia komunikacyjne, a w wielu jej miejscach - zwłaszcza po stronie osiedla Majowego - brakuje porządnych dróg prowadzących pieszych na przystanki, czy do obiektów usługowych, handlowych. Planowane drogi rowerowe stworzą spójny ciąg z istniejącymi już ścieżkami wzdłuż ul. Hangarowej, Struga, Wiosennej. Możliwy zatem będzie bezpieczny przejazd jednośladem szlakiem prowadzącym z Dąbia do osiedla Bukowego. Wzdłuż samej Łubinowej znajdują się trzy stacje wypożyczalni Bike_S.

Ulica Łubinowa zostanie przebudowana na całej jej długości, to jest od ul. Struga do ronda przy ul. Przelotowej, Nałkowskiej, Hangarowej. Projekt przewiduje również zagospodarowanie około 100 miejsc parkingowych. Po stronie wschodniej (od osiedla Majowego) zaplanowano ciągi pieszo-rowerowe o szerokości od 3,8 m do 7 m. Wyjątek stanowi odcinek od ul. Gombrowicza do Maciejowickiej, gdzie zaplanowano wewnętrzną drogę wspomagającą o szerokości 3,5-5 m przeznaczoną dla ruchu samochodowego, pieszego oraz rowerowego, wzdłuż której znajdą się zjazdy oraz miejsca parkingowe równoległe, jak i prostopadłe. Przewidziano także przebudowę peronów przystankowych.