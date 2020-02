Chcą ratować szczecińskie targowiska i zmienić prawo, które... od lat nie obowiązuje

- Zwalnia się od opłaty targowej sprzedaż prowadzoną na terenach Gminy Miasto Szczecin, oddanych do odpłatnego korzystania w celu prowadzenia targowisk tj.: targowisko „Manhattan”, targowisko „Plac Kilińskiego”, targowisko „Rynek Centrum”, targowisko „Pogodno”, targowisko „Szafera”, targowisko „Kalina”, targowisko „Tobruk I”, targowisko „Dąbie”, targowisko „Zdroje” oraz targowisko „Podjuchy” - czytamy w uchwale z 2015 roku.

- Nie będzie to duża strata dla budżetu miasta. Podobne rozwiązania są już wprowadzone w wielu innych polskich miastach - mówił radny Pawlicki.

Agnieszka Kurzawa, Marcin Pawlicki i Maciej Ussarz, radni PiS, wnoszą do prezydenta Szczecina o obniżenie czynszu i zniesienie opłaty targowej .

Co ciekawe, projekt obowiązującej uchwały wniosła wówczas Małgorzata Jacyna-Witt, czyli dzisiejsza radna sejmiku województwa z ramienia Prawa i Sprawiedliwości. Jej inicjatywę poparli wówczas radni PiS, a nawet chcieli jej rozszerzenia na inne podmioty.

- Opłata targowa powinna zostać zniesiona na terenie całego miasta - mówił Marcin Matias, radny PiS. - Nie może być tak, że kupców na targowiskach zwalniamy z opłaty targowej, ale wciąż obowiązuje ona w stosunku do przedsiębiorców sprzedających np. w ścisłym Centrum.

Obecni radni PiS zaproponowali jeszcze obniżenie stawek czynszowych oraz zaapelowali do władz miasta o to, by w najbliższej przyszłości poprawić estetykę szczecińskich targowisk.