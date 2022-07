Ceny owoców i warzyw na szczecińskim Manhattanie. Królują czereśnie czy truskawki? Co jeszcze podbija ryneczek? Bogna Skarul

Teraz to czereśnie dominują na owocowo-warzywnych straganach. Ostatnio wyraźnie potaniały. Ale klienci nadal pamiętają te z ceną 260 zł za kilogram. Przyznają, że to one zrobiły w tym roku furorę. A to dzięki mediom społecznościowym i politykom, którzy ochoczo podchwycili temat.