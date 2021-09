Ceny grzybów na targowiskach w Szczecinie. Ile kosztują śliwki i gruszki? Zrobiliśmy przegląd cen! 14.09.2021 Anna Brüske-Szypowska

Miłośników grzybków zaboli portfel! A ile zapłacimy za najbardziej sezonowe owoce jak gruszki i śliwki? Porównaliśmy ceny na kilku szczecińskich targowiskach. Niektóre z nich raczej niemiło zaskakują!

Sezon na grzyby trwa nie tylko w lesie, ale i na szczecińskich ryneczkach i targowiskach. Jednak ich ceny bardziej niż do kupna zachęcają do pójścia na grzyby do lasu... Na zakupach z ochotą wkładamy do koszyków jesienne sezonowe owoce, czyli śliwki i gruszki. Ile odmian - tyle cen. Zrobiliśmy ich przegląd na kilku szczecińskich targowiskach, m. in. na Manhattanie i targowisku Wilcza na Przyjaciół Żołnierza.