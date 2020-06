"Całe miasto wygląda jak łąka, tylko krowy paść", czyli spór o trawę i jej podlewanie

Ze względu na walkę z suszą spora część miejskiej roślinności nie jest koszona (niekoszone liście dłużej magazynują wodę). W niektórych miejscach porosło jednak sporo chaszczy na co zwracają uwagę mieszkańcy. Doszło już do tego, że radni PiS naisali do prezydenta Szczecina, aby zajął się sprawą. Oto fragementy tego apelu.

- W ostatnich tygodniach mieszkańcy są zaniepokojeni stanem zieleni miejskiej w Szczecinie. Przekazują nam informacje dot. wielu miejsc, w tym parków, skwerów, chodników, pasów zieleni przy jezdniach ograniczających widoczność dla kierowców, w których dochodzi do zachwaszczania miasta i nie ma to nic wspólnego z działaniami proekologicznymi, czy też walką z suszą. Zieleń pozwala na łagodzenie zjawiska suszy, a przy okazji obniża też temperaturę, którą zawyżają tereny betonowe i wyasfaltowane. W wielu miastach wprowadzono długofalowe programy związane z zakładaniem kwietnych łąk miejskich, które poprawiają nie tylko estetykę miasta, ale także wzbogacają miejski ekosystem powodując oczyszczanie powietrza i gleby z zanieczyszczeń, kumulowanie wilgoci i zwiększanie nawadniania terenów. Walorem takich rozwiązań są niewątpliwie korzyści ekologiczne i adaptacja miast do zmian klimatu. Miejskie łąki to połączenie różnorodnych roślin m.in: komosy, rumiany, chabry, maki, rozchodniki, rojniki, goździki, koniczyna biała i czerwona, pięciorniki, kąkole. Często miasta przeprowadzają konsultacje z mieszkańcami, dzięki którym wyznaczane są miejsca do stworzenia takiego terenu, a nie jak w przypadku Szczecina mamy do czynienia z niekontrolowanym rozrostem traw i chwastów, które nijak mają się do wyżej opisanych rozwiązań. W innych miejscowościach w naszym regionie, widać, że władze dużo lepiej radzą sobie z utrzymaniem zieleni i zachowany jest kompromis między dbaniem o ekosystem a względami estetycznymi przestrzeni. Władze miast, które decydują się na tworzenie kwietnych łąk, wykorzystują w tym celu profesjonalne mieszanki, które zawierają odpowiednią ilość nasion kwiatów. Argumentów na rzecz tworzenia łąk kwietnych jest dużo. Dzięki temu powstają atrakcyjne i naturalne miejsca w przestrzeni miejskiej. Jednak takie działania wymagają przemyślanej polityki gospodarowania terenami zielonymi oraz ich pielęgnacją, wytypowaniu konkretnych miejsc do wprowadzania tego rodzaju rozwiązań, przygotowaniu gleby, użycia profesjonalnych mieszanek - piszą radni Marcin Pawlicki, Agnieszka Kurzawa, Stefania Biernat, Leszek Duklanowski, Dariusz Matecki, Maciej Ussarz.