Byliśmy w schronie przeciwatomowym przy ul. Starzyńskiego! Zobacz ZDJĘCIA ze środka

Schron przeciwatomowy przez długi czas był utajniony i pełnił funkcję schronienia dla wojewody zachodniopomorskiego, w wypadku wojny lub kataklizmu. Znajduje się w nim 85 pomieszczeń. Jest nadal w pełni wyposażony, ze sprawnymi ciągle instalacjami i mediami.

Podziemne bunkry powstały jeszcze przed wojną. W okresie, gdy budowano sąsiedni budynek, dziś Komendy Wojewódzkiej Policji.

- Kiedyś odwiedziła mnie bardzo leciwa pani - opowiada Feliks Ławrynowicz, konserwator podziemi. - Okazało się, że w czasie wojny była jednym z więźniów, których trzymano w drewnianych barakach, pobudowanych w miejscu, gdzie pod ziemią jest bunkier. Później wszystkich więźniów wywieziono do obozu w Policach.

W latach osiemdziesiątych przystosowano bunkier do nowych celów. Powstał schron przeciwatomowy, którego ściany miejscami mają grubość do 3, a strop od 1,5 do 3 metrów.