Burze w Szczecinie i regionie. Może nawet spaść grad. Wiatr w porywach do 90 km/h

Prognoza dla województwa zachodniopomorskiego przewiduje zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami wzrastające do dużego. Miejscami przelotne opady deszczu, lokalnie burze.

Nad samym morzem początkowo mgła ograniczająca widzialność do 300 m. Temperatura maksymalna od 25°C do 28°C, nad morzem od 21°C do 24°C. Wiatr słaby i umiarkowany, zachodni i północno-zachodni. W czasie burz porywy wiatru do 90 km/h.

Podczas burzy należy zachować szczególną ostrożność przebywając na otwartym terenie, w lasach i górach.

Stopień zagrożenia - 1 w skali 3-stopniowej. Obowiązuje do godz. 22 w niedzielę, 28 czerwca.