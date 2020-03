Bulwary, place zabaw, polany w Szczecinie. Mieszkańcy raczej unikają tych miejsc

ZUK o wsparcie poprosił również straż miejską, która w trybie natychmiastowym objęła kontrolą miejsca rekreacyjne. Dotyczy to również polan leśnych, gdzie masowo organizowane są ogniska oraz spotkania towarzyskie.

Prezydent Piotr Krzystek wydał rozporządzenie, które do odwołania zakazuje spożywania napojów alkoholowych w strefie, która dwa lata temu powstała na jednym z szczecińskich bulwarów.

- Nieustannie apelujemy o włączenie się do akcji #zostanwdomu i niewychodzenie na zewnątrz bez ważnej potrzeby. Mimo to do służb dociera wiele sygnałów o ignorowaniu tych zaleceń. Dlatego patrole Straży Miejskiej zostaną skierowane na najpopularniejsze tereny rekreacyjne oraz na place zabaw, aby pilnować bezpieczeństwa mieszkańców. Pamiętajmy, aby unikać tłumów - informuje biuro prasowe szczecińskiego urzędu miasta.