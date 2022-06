Budowa Szczecińskie Kolei Metropolitalnej znowu się wydłuży. Tym razem do 2024 roku... [ZDJĘCIA]

- Działamy, by zapewnić dalsze finansowania budowy SKM. Przygotowujemy dokumenty niezbędne do złożenia wniosku do Centrum Unijnych Projektów Transportowych umożliwiającego podział dofinansowania unijnego i realizację inwestycji po 2023 r. Zakładamy, że zakończenie inwestycji będzie pod koniec 2024 r.u - informuje Bartosz Pietrzykowski, reprezentujący PKP Polskie Linie Kolejowe.