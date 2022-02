Branża funeralna w Polsce jest przerażona wzrostem cen, szczególnie jeśli chodzi o kremację. A jak sytuacja w Szczecinie? Bogna Skarul

Branża funeralna w Polsce bije na alarm. W kraju ceny usług pogrzebowych wzrosły o 20 procent, miejscami nawet do 1200 zł. Za skromny pogrzeb trzeba dziś średnio zapłacić od 6 do 8 tys. zł, a zasiłek pogrzebowy to dziś 4 tys. zł.