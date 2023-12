Boże Narodzenie 2023: Ozdoby świąteczne ładne i proste do wykonania na Choinkę [ZDJĘCIA]

Ozdoby świąteczne - ładne i proste do wykonania

Kolorowe łańcuchy wcale nie przestały być modne. Na strojnej choince ubranej przez dzieci wyglądają pięknie i przypominają o pracowitości najmłodszych. Kolejną ozdobą świąteczną wartą polecenia są ozdoby z masy solnej.

Przygotowujemy masę solną (dzieci będą się przy tym świetnie bawić, ale też kreatywnie spędzą czas w kuchni).

Po przygotowaniu masy solnej, wycinamy serduszka, lepimy anioły, wyciskamy gwiazdy. Zostawiamy dziurkę na sznurek.

Do przygotowania masy solnej potrzebujemy : ½ szklankę wody , 1 szklankę mąki 1 , szklankę soli. Następnie wsypujemy mąkę i sól do miski , mieszamy. Powoli dolewamy wodę do naszych składników jednocześnie wyrabiając ciasto aż masa stanie się jednolita. Ciasto jest gotowe do tego by wyrabiać z niego ozdoby świąteczne.