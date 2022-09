Boisk przy ul. Kresowej kością niezgody młodych sportowców ze Szczecina

Nowy obiekt przy ul. Kresowej jest miejski. Administratorem jest MOSRiR Szczecin, a z boisk korzystało dotychczas kilka klubów, ale przede wszystkim piłkarki Pogoni (wcześniej Olimpii) oraz grupy młodzieżowe i seniorzy Stali. Na tych boiskach swoje mecze rozgrywają też inne szczecińskie drużyny.

Sytuacja ma się zmienić, bo z boisk mają też korzystać grupy młodzieżowe Football Areny, czyli certyfikowanej szkółki piłkarskiej założonej przez Kamila Grosickiego, Bartosza Ławę i Tomasza Podobasa.

„W maju 2021 roku oddano do użytku obiekt sportowy przy ul. Kresowej: trzy boiska, zaplecze socjalne, infrastruktura dojazdowa itd... Gospodarzem ogłoszono Stal Szczecin i Olimpię Szczecin, czyli kluby, które do tej pory korzystały z wysłużonego obiektu przy ul. Bandurskiego (tylko te dwa kluby mają na wyłączność szatnie, pokoje dla trenerów i zarządu). Co na innych miejskich obiektach oznacza rola gospodarza? Pierwszeństwo w wyborze godzin korzystania z boisk w celu szkolenia dzieci i młodzież i propagowanie tej pięknej dyscypliny jaką jest piłka nożna. Podział jest następujący - w godzinach 16:00-18:00 z boisk korzysta Pogoń Women (wcześniej Olimpia), a od 18:00 do 20:00 żółto-niebiescy [Stal – red.]. Pozostałe terminy przed 16:00 i po 20:00 zostały przeznaczone dla innych klubów, które są zainteresowane korzystaniem z „Kresowej”... Z niezrozumiałych dla mnie powodów stan ten ma ulec zmianie, gdyż decyzją „z góry” w każdy wtorek i piątek od 17:30 do 19:00 trenować mają na naszym obiekcie młodzi zawodnicy Football Arena, a dzieci Stali swoje zajęcia mają przeprowadzić w godzinach późno-wieczornych 19:00-21:00… Wyobrażacie sobie Państwo sytuacje, że na inny miejski obiekt (Twardowskiego, Arkońska, Nehringa, Stołczyńska), na najlepsze godziny wchodzi klub z zewnątrz? Panie Prezydencie Szczecina segregujemy dzieci na lepsze i gorsze, na te które mają znajomości lub nie? Nie chce mi się wierzyć, że Pan na to pozwoli... My, jako społeczność Stali Szczecin, będziemy walczyć o to, by na „naszym” obiekcie traktowano nas poważnie” – taki post opublikował na facebooku Andrzej Tychowski, trener Stali Szczecin.