Biorą się za las w okolicach wieży Bismarcka i rzucają wyzwanie. Kto zbierze najwięcej śmieci?

W tym roku dzięki czterem akcjom kajakowego eko patrolu, jakie zorganizowało stowarzyszenie, z Odry wyłowiono już około trzech ton śmieci. Na 27 września zaplanowano sprzątanie okolic wieży Bismarcka na szczecińskim Gocławiu. Akcja odbędzie się w formie rywalizacji. Kto zbierze najwięcej śmieci, ten najbardziej przyczyni się do oczyszczenia okolicy.

"Śmiecenie w lesie to już prawdziwa plaga! Butelki, folie, opakowania to powszedni widok w wielu lasach. Bywają też opony, sedesy, samochodowe zderzaki i inne dziwne rzeczy. Cierpi na tym krajobraz, cierpią na tym zwierzęta. Czas powiedzieć temu dość!"

Sprzątali Odrę i wyłowili z niej ponad 600 kg śmieci. To już kolejna taka akcja

- Choć nie będzie to wymagane, to zachęcamy, aby swój start w zawodach połączyć z ploggingiem. Plogging to coraz bardziej popularna forma aktywności polegająca na połączeniu biegania właśnie ze zbieraniem śmieci - informują organizatorzy.

Każdy uczestnik otrzyma pamiątkowy medal, a trójka najlepszych kobiet i mężczyzn dodatkowo statuetki i nagrody rzeczowe. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Obowiązuje limit startujących w liczbie 100 osób. Zapisy już wystartowały na stronie http://stowarzyszeniewywrotka.pl/

Teren wokół wieży Bismarcka staje się ostatnio miejscem wielu wydarzeń. Ma to związek m.in. z planami inwestycyjnymi w samym obiekcie, którego historia sięga 1921 roku. Ma tu powstać sala bankietowa oraz wieża widokowa.