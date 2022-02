Biedronka podniosła ceny tuż przed zmianą stawki VAT. Będzie awantura? Bogna Skarul

Od połowy stycznia wiadomo było, że stawki VAT na niektóre artykuły spożywcze w sklepach spadną z 5 proc. do 0 proc. i to od 1 lutego. Tymczasem sieć sklepów Biedronka na tydzień przed zapowiadanymi obniżkami podwyższyła ceny produktów o od 10 do 20 proc. Jak się tłumaczy?