Bezpłatne parkowanie w Szczecinie drugiego maja? Zobacz, gdzie nie musimy zapłacić za postój

Zgodnie z regulaminem postój pojazdów samochodowych w SPP jest płatny w dni robocze, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8 do 17, z wyjątkiem 2 maja, 24 i 31 grudnia. Dlatego na obszarze objętym SPP, parkowanie w trzy dni majówki będzie bezpłatne (1 i 3 maja to dni świąteczne, ustawowo bezpłatne).

Inne zasady obowiązują na terenie Płatnych Parkingów Niestrzeżonych (Trasa Zamkowa, parkingi przy ulicach Czarnieckiego, Szymanowskiego i Ogińskiego) oraz na obszarze Strefy Zamieszkania Stare Miasto (m.in. Podzamcze, ulice wokół pl. Orła Białego).

Na PPN-ach 2 maja parkowanie jest płatne (w godz. 8-17, 1 i 3 maja bezpłatne, bo to nie są dni robocze), a w SZSM parkowanie jest płatne każdego przez siedem dni w tygodniu (także 1 i 3 maja) w godz. 8-22.