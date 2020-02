Bez powtórki z Wisły nad Odrą. Pogoń gra dziś ze Śląskiem

- Wiemy co nas czeka. Tydzień temu też wiedzieliśmy, ale myślę, że nie zrobimy tego samego błędu, który popełniliśmy w pierwszej połowie w Płocku. To ważny mecz i chcemy poprawić naszą dobrą sytuację wyjściową - mówił na przedmeczowej konferencji prasowej trener Kosta Runjaić. - Będziemy musieli się dostosować do warunków na boisku. O tej porze roku murawa jest troszkę gorsza. To oczywiste. Ale nie oznacza to, że chcemy odejść od naszego stylu. Chcemy grać charakterystyczną dla nas piłkę.

Wisła Płock w pierwszej połowie zneutralizowała niemal wszystkie argumenty Pogoni, grając agresywnie blisko i skutecznie. Druga połowa była już lepsza w wykonaniu Portowców, no a sama końcówka i trzy gole dające zwycięstwo to już wisienka na torcie.

Śląsk to jedna z pozytywnych niespodzianek tego sezonu. Jest drużyną kreatywną, jej piłkarze dużo biegają i ma w składzie kilka ciekawych nazwisk. Nie przyjedzie do Szczecina jednak w komplecie. Aż trzech podstawowych obrońców nie może grać, w tym Łukasz Broź i Wojciech Golla, były piłkarz Pogoni. Zagrać może za to Piotr Celeban, wychowanek portowego klubu.

- Śląsk gra do tej pory bardzo dobry sezon. Są wysoko i nie jest to przypadek. Mają dużo jakości i swój styl. Oczekujemy, że będą grali tak, jak do tej pory. Bardzo dobrze przechodzą do ataku. Wywołują dużo zagrożenia na skrzydłach - dodaje trener Runjaić.

W kadrze na mecz ze Śląskiem będzie już Zvonimir Kozulj, ale zabraknie Adama Frączczaka. W pierwszym składzie może zagrać Paweł Cibicki.