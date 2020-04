Bez ciepłej wody na Pogodnie. Mieszkańcy zaniepokojeni

Mieszkańcy nie będą mieli ciepłej wody i ogrzewania od 15 kwietnia od godz. 9 do 18 kwietnia do godz. 9. Są tym faktem zaniepokojeni.

- Takie całkowicie nieodpowiedzialne działania podejmowane są tuż przed szczytem pandemii. W okresie, którym bardzo ważna jest najwyższa higiena oraz pozostanie w domach. Co z małymi dziećmi? Co ze starszymi osobami? Co z osobami chorymi (niekoniecznie na COVID) w tym obszarze? Czy po dwóch dniach w zimnym mieszkaniu będą próbowały wykąpać się u rodziny, czy też zacisną zęby i wykąpią się w zimnej wodzie, w zimnym mieszkaniu? Lub nie będą się kąpały do soboty, a może dłużej? - pyta nasz Internauta.

Poprosiliśmy o wyjaśnienie SEC. Jak usłyszeliśmy - podczas rutynowych prac okazało się, że trzeba wymienić spusty na sieci.

- Musimy to zrobić teraz, żeby nie doszło do poważnej awarii w najbliższym czasie - wyjaśnia Danuta Misztal z SEC-u. - Będziemy wymieniać spusty na sieci. Trzeba spuścić wodę z sieci na odcinku około 2 km. Samo spuszczanie wody zajmie 24 godziny. Potem około 24 godzin potrwa naprawa i kolejne 24 godziny potrwa napełnianie sieci wodą. Dlatego potrwa to tak długo. Dzięki temu możemy to zrobić odpowiednio wcześniej zamiast czekać na poważną awarię. Zdajemy sobie sprawę, że w obecnej sytuacji jest to duże utrudnienie dla mieszkańców, ale ta naprawa jest konieczna.