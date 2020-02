Bez bramek w Łodzi. Pogoń remisuje z ŁKS-em

Kibice Pogoni przed rozpoczęciem piątkowego meczu mogli nabrać większego przekonania, że Portowcy w Łodzi nie tylko będą przeszkadzać rywalom, ale i sami będą często szukać kombinacyjnej i szybkiej gry. Świadczyło o tym przede wszystkim desygnowanie do wyjściowej jedenastki Pawła Cibickiego. To skrzydłowy, który potrafi grać też w ataku.

Po drugiej stronie boiska też kilka zmian. Zimą ŁKS postawił na wzmocnienie linii obrony – sprowadzono Tadeja Vidmajera, Carlosa Gracię, a także Macieja Dąbrowskiego. Rosły stoper grał w Pogoni, gdy ta debiutowała w 2012 r. w ekstraklasie. Później w dziwnych okolicznościach odszedł do Zagłębia Lubin, a następnie grał krótko w Legii. Dąbrowski to solidny ligowiec, a groźny przede wszystkim przy stałych fragmentach gry. Dodajmy, że trenerem ŁKS jest Kazimierz Moskal, który w Pogoni pracował jeszcze trzy lata temu.

ŁKS to jednak nie tylko wzmocniona obrona, ale też strata najlepszego zawodnika ostatnich sezonów. Dani Ramirez przeszedł do Lecha Poznań (to była ostatnia szansa dla łódzkiego klubu, by zarobić na transferze kilkaset euro), a w jego miejsce sprowadzono innego Hiszpana - Antonio Domingueza.