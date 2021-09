Będzie tramwaj do Mierzyna? Pomysł wraca po dwóch latach. Mieszkańcy chcą konsultacji

- W imieniu mieszkańców wnioskuję o przeprowadzenie konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Szczecin, których celem jest zebranie propozycji, uwag i wniosków dotyczących budowy torowiska do pętli tramwajowej Mierzyn - czytamy w liście Andrzeja Kamrowskiego, wiceprzewodniczącego Rady Osiedla Gumieńce do Piotra Krzystka, prezydenta Szczecina. - Konsultacje powinny być przeprowadzone w roku bieżącym przed przyjęciem budżetu na 2022 rok w formule otwartej ankiety.

To powrót do inwestycji odstawionej w 2019 roku na boczny tor. Dlaczego wtedy nie doszła do skutku?

Wówczas unieważnione zostało postępowanie przetargowe na budowę torowiska i pętli tramwajowej do granic Mierzyna. W postępowaniu przetargowym wpłynęło aż 6 ofert, których ceny przekraczały zakładany budżet na inwestycję, czyli 64 100 000 zł. Miasto Szczecin zdecydowało się wykluczyć jednego wykonawcę z postępowania przetargowego.