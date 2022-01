Będzie nowy SDS w Szczecinie! Budowę obiektu przy ul. Wąskiej wspomogą rządowe pieniądze! Maciej Janiak

We wtorek władze miasta poinformowały, że będą budowały nowy kompleks sportowy przy ul. Wąskiej w Szczecinie. W miniony piątek prezydent Szczecina mówił, że po katastrofie budowlanej z listopada 2021 r. obecny budynek Szczecińskiego Domu Sportu nadaje się tylko do zburzenia. Nowy ma kosztować prawie 90 mln zł, a po 65 mln zł miasto ma sięgnąć do rządowego Programu Inwestycji Strategicznych.