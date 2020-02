"Będzie dobrze, Cohen" w Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie. Premiera już w sobotę! [ZDJĘCIA]

Ten spektakl to spotkanie z twórczością wybitnego kanadyjskiego pieśniarza i poety, Leonarda Cohena. Twórczością widzianą nieco inaczej – przez pryzmat i doświadczenie aktora Konrada Pawickiego, dla którego piosenki Cohena są sposobem na opowiedzenie jego intymnego świata.

- To Daniel Jacewicz, reżyser tego spektaklu, zobaczył we mnie odpowiednią osobę do tej roli - mówi Konrad Pawicki. - Mam wielu ulubionych artystów, których twórczość jest mi bliska. Cohen jest jednym z nich, ale trudno mi określić czy tym najważniejszym. Na pewno podczas pracy nad tym spektaklem poznawałem go lepiej, a ponieważ sam też piszę piosenki, zobaczyłem, jak blisko w tych moich piosenkach jestem Cohena.