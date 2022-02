Będą kolejne pociągi hybrydowe w województwie zachodniopomorskim! ZDJĘCIA

Podjęta w środę (2 lutego) decyzja Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego o zakupie kolejnych pociągów oznacza, że jeszcze w tym roku na Pomorzu Zachodnim pojawią się hybrydy numer 8, 9, 10, 11 i 12. A więc kolejne połączenia będą realizowane tym najnowocześniejszym taborem.

- Hybrydy, a więc możliwość zmiany napędu, to mała rewolucja w obsłudze regionalnych połączeń. Korzyści dla pasażerów i dla środowiska – mówi marszałek Olgierd Geblewicz. - Około 40 procent linii w województwie jest „bez prądu”. Póki nie zostaną zelektryfikowane, jedyną możliwością usprawnienia transportu i działania proekologicznego jest inwestowanie w tabor hybrydowy. Dlatego zdecydowaliśmy o zakupie jeszcze pięciu takich pojazdów – wyjaśnia marszałek Olgierd Geblewicz.

Województwo Zachodniopomorskie to pierwszy region w Polsce, który do obsługi regularnych połączeń wprowadził hybrydy. Dwa nowoczesne pociągi z Newagu już w styczniu 2021 r. zabrały pasażerów ze Szczecina do Kołobrzegu. W kolejnych miesiącach hybrydowa flota Pomorza Zachodniego powiększyła się. Samorząd skorzystał z tzw. prawa opcji i zamówił jeszcze pięć pojazdów. Dwa rozpoczęły służbę w lipcu ubiegłego roku. Kolejne trzy – w grudniu.