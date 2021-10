Bazar Smakoszy na szczecińskich Pomorzanach przyciąga tłumy! Tym razem także czytelników [GALERIA] Łukasz Czerwiński

Szczecinianie przybyli tłumnie na Bazar Smakoszy i kiermasz książki używanej, który po raz pierwszy zawitał na Off Marinę Andrzej Szkocki Zobacz galerię (80 zdjęć)

Tradycyjnie w niedzielę, OFF Marina przy ulicy Chmielewskiego zaprosiła szczecinian na Bazar Smakoszy. Miłośnicy zdrowej i ekologicznej żywności dobrze znają to miejsce, ale tym razem przygotowano jeszcze więcej atrakcji z myślą o fanach designu i ciekawej książki w duchu less waste.