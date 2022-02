Automaty z mieszanką ziaren dla ptaków stanęły w Szczecinie. Teraz łatwo i bezpiecznie nakarmisz kaczki!

Porcja jedzenia dla ptaka kosztuje 2 zł. Po wrzuceniu ich do automatu otrzymujemy mieszankę, która wysypuje się do podajnika. Co istotne – karma nie jest zapakowana w żadne plastikowe pudełka.

– Zwyczajnie bierzemy do ręki ziarna, którymi później możemy nakarmić kaczki. Na każdym automacie znalazła się instrukcja prawidłowego dokarmiania ptaków – mówi Andrzej Kus, rzecznik miasta ds. komunalnych i ochrony środowiska

Lokalizacje ptasich bufetów zostały ustalone przez przedstawicieli ZUK, a dokładniej Wydziału Lasów Miejskich oraz Fundację Dzikich Zwierząt. Automaty ustawione są w łatwo dostępnych miejscach, gdzie spaceruje i spotyka się mnóstwo mieszkańców.

Fundatorem i pomysłodawcą urządzeń w naszym mieście jest firma deweloperska PCG. Jeden z automatów znalazł się także na terenie jej inwestycji Victoria Apartments – nad samym jeziorem Dąbie przy ulicy Przestrzennej.