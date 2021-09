Apelują o zostawienie torowiska z historią na alei Wojska Polskiego w Szczecinie. Dziś spotkanie w tej sprawie

Po sfrezowaniu nawierzchni na al. Wojska Polskiego na światło dzienne wyszło torowisko tramwajowe. Przypomnijmy, że do 1973 roku tramwaje kursowały w Śródmieściu od dzisiejszego pl. Szarych Szeregów (wówczas Lenina) do pl. Zwycięstwa (aleją Wojska Polskiego), od pl. Zgody (Przyjaźni Polsko-Radzieckiej) do pl. Żołnierza (ulicą Obrońców Stalingradu, dziś Bałuki) i ul. Jagiellońską od al. Piastów do al. Wojska Polskiego. Kursowało tamtędy aż pięć linii tramwajowych. W marcu 2016 roku na łamach „Głosu” pojawiła się informacja o tym, że magistrat nie zdecyduje na odbudowę linii tramwajowej przez aleję. Jak tłumaczyli wówczas urzędnicy, taką decyzję podjęto w związku z przeprowadzonymi konsultacjami społecznymi oraz badaniem opinii mieszkańców.