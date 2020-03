Akcja "Wypożycz lub przekaż komputer uczniowi" także w Szczecinie

Od 25 marca do 10 kwietnia uczniowie mają obowiązek kształcić się zdalnie. Już pierwszego dnia okazało się, że nie wszyscy uczniowie mają dostęp do odpowiedniego sprzętu, żeby się uczyć na odległość i kontaktować z nauczycielami zdalnie. Na pomoc im wyszły szczecińskie instytucje, które organizują zbiórkę sprzętu dla uczniów.

KORONAWIRUS. Zdalne lekcje mają być obowiązkowe. Szkoły zamknięte do Wielkanocy

Akcja ma na celu udzielenie wsparcia najmłodszym mieszkańcom Szczecina, którzy nie posiadają własnych tabletów, laptopów lub urządzeń stacjonarnych, które obecnie są niezbędne do nauki w warunkach domowych.

Akcję koordynuje Technopark Pomerania. Na stronie instytucji można znaleźć szczegóły dotyczące sprzętu. Do akcji włączył się także Szczeciński Inkubator Kultury.

- Niepotrzebny komputer, laptop czy tablet przekażemy do szczecińskiego serwisu komputerowego N+, odświeżymy, a jak będzie potrzeba naprawimy - mówi Hanna Wysocka z INKU. - Następnie trafi on do potrzebujących osób.