7 pięknych wsi na Pomorzu Zachodnim w sam raz na jesienny wypad. Oferują niezwykłe widoki i wspaniałe atrakcje

Piękne wsie woj. zachodniopomorskiego

Jesień sprzyja organizacji wycieczek po kraju – kolorowe liście tworzą o tej porze roku wspaniałe pejzaże, a chłodne podmuchy wiatru muskające twarze zwiedzających, tworzą wyjątkowy i nieco ponury klimat. Jeżeli szukacie pomysłu na jesienny wypad, zachęcamy was do rozważenia wyjazdu w okolice Bałtyku, a dokładniej do pięknego woj. zachodniopomorskiego. Znajdziecie tam ogrom urokliwych miejscowości pełnych atrakcji, które oczarowały tłumy podróżników. Poniższa lista wskazuje 7 pięknych wsi, które skrywają prawdziwe skarby – to m.in.:

przepiękne ogrody,

wiekowe zabytki

oraz bajkowe krajobrazy.