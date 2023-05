33 najciekawsze atrakcje w Zachodniopomorskiem. Niezwykłe miejsca i pomysły na wycieczki blisko Szczecina w długi weekend czerwcowy Emil Hoff

W Trzęsaczu stoją szeroko znane ruiny kościoła z XIV w., który od 120 lat podmywany jest przez morze. Kościół opuszczono już w latach 70. XIX w., gdy krawędź klifu zbliżyła się niebezpiecznie do murów budowli. W 1901 r. część klifu wraz z kościołem runęła do Bałtyku. Dziś z budowli została tylko południowa ściana, nadając okolicy dziwny, nieco nostalgiczny powab. Niedawno skonstruowano także pomost wychodzący w morze, z którego także można oglądać ruiny kościoła i robić zdjęcia. Zdjęcie na licencji CC BY-SA 4.0 Aw58, CC BY-SA 4.0 Zobacz galerię (34 zdjęcia)

Weekend nad morzem to spełnienie marzeń wielu turystów. Zastanawiacie się, co robić nad Bałtykiem, gdy znudzą Wam się plaże i jod? Mamy dla was 33 propozycje atrakcji i miejsc wartych odwiedzenia w całym woj. zachodniopomorskim, niedaleko Szczecina, Koszalina, Kołobrzegu czy Międzyzdrojów, w sam raz na długi weekend czerwcowy, urlop albo wakacje. Wśród naszych propozycji znajdziecie niezwykłe zabytki, cuda przyrody, ale też zupełnie nietypowe atrakcje, w które czasem aż trudno uwierzyć. Nie wiecie, gdzie w Polsce stoi krzyż większy od tego na Giewoncie, które miasto jest dumne ze swojej ruiny albo gdzie wystawiono pomnik ziemniakowi? Zapraszamy do naszej galerii pomysłów na atrakcje i wycieczki weekendowe po Zachodniopomorskiem.