30 finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Szczecinie. Nie ma nudy! ZDJĘCIA

Hasło jubileuszowej Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy to „Przejrzyj na oczy”, a wolontariusze z całej Polski zbierają pieniądze na diagnostykę i leczenie wzroku u dzieci. Kilka lokalnych sztabów przygotowało swoje własne atrakcje dla szczecinian, którzy mimo niesprzyjającej pogody zdecydowali się przyłączyć do wspólnej zabawy. Na Jasnych Błoniach przy księgarnio-kawiarni Między Wierszami orkiestrowe granie rozpoczęło się już od 7 rano i potrwa do 21. W planach m.in. występy muzyczne, licytacje i wystawa plakatów WOŚP ze wszystkich lat.

Sztab TKKF Orkan zaprasza na orkiestrowe granie w Starej Rzeźni w godzinach 12-22. Na tamtejszej scenie czekają nas występy artystyczne i licytacje. Przy Starej Rzeźni odbędzie się także "14 Bieg Policz się z cukrzycą" organizowany przez Klub Biegacza Maratończyk Team.