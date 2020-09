3. turystyczny ultramaraton rowerowy dookoła Zalewu Szczecińskiego. Zobaczcie zdjęcia!

Do pokonania było 250 kilometrów. W zawodach wystartowali zawodnicy nie tylko z Polski, ale również z Niemiec i Ukrainy. Organizatorzy do startu w zawodach zaprosili zarówno regularnie trenujących kolarzy jak i rowerzystów dla których była to pierwsza w życiu okazja do przekroczenia magicznej granicy 200 km. Zawody miały na celu popularyzację kolarstwa oraz turystyki rowerowej, ale przede wszystkim promocję Szczecina i Pomorza Zachodniego.

- Trwająca epidemia koronawirusa SARS-CoV-2 spowodowała, że niemal do końca trwały rozmowy z władzami Meklemburgii – Pomorza Przedniego, aby móc zorganizować zawody w sposób zgodny z wymogami sanitarnymi i gwarantujący bezpieczeństwo zarówno zawodnikom jak i mieszkańcom terenów przez które jechali zawodnicy. Spotkaliśmy z ogromną przychylnością także polskich urzędów. Na pewno organizacja tego wydarzenia podczas trwającej pandemii była dla nas ogromnym wyzwaniem, ale cieszymy się, że przy ogromnym zaangażowaniu wolontariuszy oraz wsparciu samorządów, instytucji i firm mogliśmy zawody przeprowadzić w sposób bezpieczny - powiedział Paweł Malinowski, prezes Fundacji Szczeciński Klub Rowerowy Gryfus.