14 Zachodniopomorska Brygada Obrony Terytorialnej znów szkoli swoich żołnierzy

W ten weekend ponad 60 z nich stawiło się po długiej przerwie w koszarach w Podjuchach, by znów wziąć do ręki broń. Odbyło się ich pierwsze, weekendowe szkolenie rotacyjne. Żołnierze wzięli udział m.in. w zajęciach na strzelnicy w Podjuchach, w Puszczy Bukowej przeprowadzili ćwiczenia z taktyki wojskowej. - Można powiedzieć: wreszcie! Tęskniłam za tą chwilą, gdy znów zaczną się normalne zajęcia. Czekałam na to trzy długie miesiące - mówi Magdalena Dorociuk. - Byłam powoływana na patrole, ale tego bardzo mi brakowało. Mamy tu wszyscy nadzieję, że na dobre weszliśmy już w normalny tryb zajęć.

- Przez trzy ostatnie miesiące mocno byłem zaangażowany w operację walki z koronawirusem. Dopiero przed kilkoma dniami wróciłem z pracy na punkcie mobilnego poboru wymazów Test&Go w Koszalinie - opowiada inny żołnierz, Marcin Zawiska. - Byłem w samym centrum, odbierałem probówkę z wymazami od ratownika, wkładałem do torebki próżniowej i przekazywałem służbom sanitarnym. Przyznam, że było to przeżycie a nawet obawa, bo w końcu każda z tych osób mogła być nosicielem choroby. Ale byliśmy świetnie zabezpieczeni w kombinezony, maski, przyłbice i rękawice a wszystko odbywało się w reżimie sanitarnym i bez opuszczania samochodu przez badanych.Na pewno zdobyłem unikalne doświadczenie, którego nie nabyłbym normalnie podczas szkolenia. Jednak cieszę się, że wracamy wreszcie do naszych normalnych zajęć.