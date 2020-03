14-dniowa kwarantanna po przekroczeniu granicy - co z kierowcami? Wyjaśniamy!

Do 13 kwietnia przedłużona została tymczasowo przywrócona kontrola na granicy wewnętrznej, co oznacza, że granicę z Niemcami, Czechami, Słowacją i Litwą w dalszym ciągu można przekraczać tylko w wyznaczonych miejscach. Zostają utrzymane ograniczenia dotyczące wjazdu cudzoziemców do Polski i zaostrza się zasady obowiązkowej kwarantanny dla osób przekraczających polską granicę.